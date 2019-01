Do pomoči na domu odslej tudi s spletno platformo

Ljubljana, 14. januarja - Start up podjetje Moj načrt je danes zagnalo spletno platformo Junaki na domu, namenjeno starejšim in vsem drugim, ki potrebujejo pomoč na domu. Spletna platforma povezuje naročnike in izvajalce storitev, ki so kvalificirani, preverjeni in ustrezno izobraženi, so za STA zagotovili v podjetju.