Dnevnik: Policija zaradi dokumentov o migrantih toži informacijsko pooblaščenko

Ljubljana, 14. januarja - Policija je vložila tožbo zoper odločitev informacijske pooblaščenke, da mora policija razkriti dokumente o ravnanju z migranti na meji, v njej se sklicuje na varnost Slovenije in EU, piše Dnevnik. Navaja, da so dokumente na pobudo Amnesty International Slovenija in Dnevnika delno že razkrili, a so ključni deli ostali cenzurirani.