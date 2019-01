Šef policije v tragediji Hillsborough po 30 letih na zatožno klop

Liverpool, 14. januarja - David Duckenfield, šef policije na tekmi polfinala angleškega nogometnega pokala 15. aprila 1989 na stadionu Hillsborough, kjer je prišlo do ene največjih tragedij v nogometu, bo moral danes, 30 let po nesreči na zatožno klop. Na Hillsborughu je v paniki, stampedu in gneči življenje izgubilo 95 navijačev Liverpoola, 700 pa jih je bilo poškodovanih.