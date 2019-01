Predsednik Pahor v torek na uradnem obisku v Romuniji

Bukarešta/Ljubljana, 14. januarja - Predsednik republike Borut Pahor se bo na povabilo romunskega kolega Klausa Iohannisa v torek mudil na uradnem obisku v Romuniji. Namen je utrditi dobre in prijateljske odnose ter okrepiti dvostransko sodelovanje med državama, tudi v okviru Evropske unije in Nata ter regionalnih in mednarodnih forumov, so sporočili iz urada predsednika.