Ljubljana, 14. januarja - Danes bo pretežno jasno. Pozno popoldne in zvečer bo spet več spremenljive oblačnosti, nastane lahko kakšna ploha. Pihal bo severni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.