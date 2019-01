Tokio, 14. januarja - Azijske borze so se danes obarvale v rdeče, vlagatelje pa so razočarali podatki, da je kitajski presežek v trgovini s preostalim svetom lani upadel za 16,2 odstotka. Razočarali so tudi podatki, da je samo decembra kitajski izvoz upadel za 4,4 odstotka.