V požaru kuhinje v Celju poškodovana ena oseba

Celje, 14. januarja - V večstanovanjski stavbi v Gregorčičevi ulici v Celju je v nedeljo nekaj pred 22. uro zagorelo v kuhinji, pri tem pa se je ena oseba poškodovala. Posredovali so gasilci, ki so jo s pomočjo avtolestve rešili, pogasili požar, prezračili stanovanje in objekt ter ga pregledali. Reševalci so oskrbeli osebo ter jo prepeljali v bolnišnico Celje.