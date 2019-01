Curry z 48 točkami potopil Dončićev Dallas

Dallas, 14. januarja - Dan za tem, ko so pri Dallas Mavercks, ekipi slovenskega zvezdnika severnoameriške košarkarske lige NBA Luke Dončića, izvedeli, da so do konca sezone izgubili J.J.-ja Bareo, jim je Stephen Curry natresel še več slabih novic - v obliki enajstih trojk. Curry je skupno dosegel 48 točk, Golden State Warriors pa so v Teksasu zmagali s 119:114.