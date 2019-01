Brady prepričljivo boljši v "starček-bowlu", svetniki do odrešitve

Boston, 14. januarja - Domači moštvi sta zabeležili zmagi tudi na nedeljskih tekmah končnice lige ameriške nogometa NFL. New England Patriots so na tekmi podajalcev z največjo skupno starostjo v zgodovini prepričljivo s 41:28 premagali Los Angeles Chargers, New Orleans Saints pa so v drugem polčasu prišli do zmage z 20:14 proti lanskim prvakom iz Philadelphie.