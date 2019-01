Prva zmaga v karieri za Kubackega

Val di Fiemme, 13. januarja - Poljak Dawid Kubacki je z dvema odličnima skokoma na drugi tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih v Val di Fiemmeju prišel do prve zmage v karieri (129,5/131,5 m/271,5). Japoncu Ryoyu Kobayashiju ni uspelo zmagati še sedmič v nizu, tokrat je bil sedmi. Slovenskega presežka znova ni bilo, do točk so prišli trije skakalci.