Vreme: Zvečer in ponoči prehodno padavine

Ljubljana, 13. januarja - Zvečer in ponoči bodo prehodno manjše krajevne padavine. Predvsem v nižjih legah Gorenjske bo možna poledica. Ponekod bo pihal jugozahodnik, ki bo do jutra ponehal, v severnih krajih pa bo zjutraj zapihal severnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.