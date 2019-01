Čebaškova in Višnarjeva deveti v Dresdnu

Dresden, 13. januarja - Prva švedska ekipa je zmagala na ekipnem sprintu 6 X 1,6 km na tekmi za svetovni pokal v teku na smučeh v nemškem Dresdnu, Slovenki Alenka Čebašek in Katja Višnar sta bili deveti (+31,39). Druga je bila druga švedska ekipa, tretja prva norveška, četrte pa ZDA; vse omenjene so zaostale 1,11 sekunde in je o razvrstitvi odločal fotofiniš.