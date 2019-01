V ZDA po zaužitju medicinske marihuane številni za volan

Detroit, 13. januarja - Znanstveniki univerze Michigan so ugotovili, da številni Američani, ki imajo zdravniško predpisano uporabo marihuane, po zaužitju sedejo za volan. Glede na rezultate raziskave, ki so jih objavili v znanstveni reviji Drug and Alcohol Dependence, vozi avtomobil pod vplivom marihuane več kot polovica vprašanih, povzema nemška tiskovna agencija dpa.