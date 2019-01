Na pogorišču pariške pekarne našli četrto smrtno žrtev

Pariz, 13. januarja - V pekarni v središču Pariza, kjer je v soboto odjeknila eksplozija, nato pa je izbruhnil požar, so reševalci danes našli žensko truplo. Število smrtnih žrtev se je tako povzpelo na štiri, saj so oblasti že v soboto potrdile smrti dveh gasilcev in španske turistke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.