Geološki zavod: Izjave glede meritev in vzorčenja v Moravčah neresnične

Moravče, 13. januarja - Na izjave župana občine Moravče Milana Balažica glede meritev in vzorčenja na območju nekdanjega odkopa Drtija, ki jih je opravil Geološki zavod Slovenije, se je odzval direktor zavoda Miloš Bavec. Navaja, da so izjave glede meritev in vzorčenja neresnične in da predstavljajo hud napad na zavod in geološko stroko.