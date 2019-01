Rusinje do štafetne zmage

Oberhof, 13. januarja - Ruske biatlonke so prišle do štafetne zmage v zahtevnih zimskih razmerah v nemškem Oberhofu. Domačinke so zmago zapravile na zadnjem strelskem nastopu in dveh kazenskih krogih, tako da so se morale zadovoljiti z drugim mestom. Slovenke so bile prepočasne in so z nastopom zaključile po tretjem streljanju, ko so jih tekmice prehitele za krog.