Z območja IS na vzhodu Sirije evakuirali 600 ljudi

Damask, 13. januarja - Z območja, ki ga na vzhodu Sirije še nadzoruje skrajna skupina Islamska država (IS), so v soboto evakuirali več kot 600 ljudi, so sporočili iz Sirskega observatorija za človekove pravice. Borci, ki jih podpirajo ZDA, se medtem pripravljajo na predvidoma zadnji napad na položaje IS na tem območju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.