Bloke, 13. januarja - V Novi vasi v občini Bloke je v soboto zvečer oseba padla s konja, kasneje pa je pobegli konj trčil v osebno vozilo. V nesreči je bila ena oseba poškodovana, konj pa je poginil. Na pomoč so priskočili prostovoljni gasilci, ki so poškodovanki nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev in usmerjali promet, navaja Uprava RS za zaščito in reševanje.