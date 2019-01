Rok Elsner iz Triglava v Oman

Kranj, 13. januarja - Branilec Rok Elsner v nadaljevanju sezone ne bo igral za nogometni klub Triglav Kranj, ker je podpisa pogodbo z ekipo Al-Nasr iz Omana, so na spletni strani zapisali v Triglavu. Ljubljančan, ki bo čez dva tedna dopolnil 33 let, je v Kranj prišel februarja 2018 in na 32 prvoligaških tekmah dosegel zadetek.