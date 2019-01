Ponoči zagorelo v prostorih nekdanje tovarne Rog

Ljubljana/Nova Gorica, 13. januarja - V noči s sobote na nedeljo je zagorelo v prvem nadstropju nekdanje tovarne Rog v Ljubljani. Ogenj je zajel več prostorov, preurejenih za bivanje, ki so v celoti pogoreli, zgorelo je tudi pet kvadratnih metrov ostrešja. Gasilci so požar pogasili in prezračili prostore, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.