Kopitar z goloma Los Angeles popeljal do zmage

Los Angeles, 13. januarja - Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je dosegel dva gola za Los Angeles Kings, ki je v severnoameriški hokejski ligi NHL doma s 5:2 premagala Pittsburgh Penguins, prvake leta 2016 in 2017. Kralji, Stanlyjev pokal so osvojili leta 2012, so prišli do devetintridesete točke v sezoni ter se otresli zadnjega mesta v ligi.