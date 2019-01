Vipavski vinogradniški muzej pripoveduje preko 2000 let staro zgodbo o vinarstvu

Vipava, 14. januarja - Različni predmeti, ki so jih izkopali na območju Slovenije, dokazujejo, da vinogradništva in vinarstva niso k nam prinesli Rimljani, pač pa so že prebivalci pred njimi predelovali grozdje. Zgodbo o tem pripoveduje vinarski muzej v Vipavi, ki si ga lahko ogledajo trenutno le najavljene skupine in obiskovalci z lokalnim vodnikom po Vipavi.