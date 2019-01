Hoče vzele točko Salonitu

Ljubljana, 12. januarja - V 11. krogu 1. DOL za moške so vodilne ekipe ACH Volley, Calcit Volley in Maribor zmagale, za presenečenje pa so poskrbele do tega kroga zadnjeuvrščene Hoče, ki so odščipnile točko Salonitu. Tesno zmago pa so zabeležili tudi igralci Šoštanja, ki so po ogorčenem boju in preobratu ugnali Panvito Pomgrad.