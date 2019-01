Mariborčanke so brez kakršnih koli težav, Kamničanke z malenkostnimi

Ljubljana, 12. januarja - Odbojkarice Calcita Volleyja in Nove KBM Branika so v 11. krogu državnega prvenstva zabeležile novi zmagi. Mariborčanke so se poigrale z zadnjeuvrščenim Ljutomerom, Kamničanke, po novem slovenske pokalne prvakinje, pa so v Kopru potrebovale nekaj časa, da so zagnale svoje motorje, na koncu so Luko premagale s 3:1.