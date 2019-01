Francozi, Nemci, Danci in Norvežani do druge zmage na SP

Berlin/Herning, 12. januarja - Svetovni prvaki v rokometu Francozi so v tekmi drugega kroga mundiala, ki ga gostita Nemčija in Danska, pričakovano premagali Srbijo z 32:21. Zmagali so tudi Nemci, ki so bili s 34:21 boljši od Brazilcev, ter drugi gostitelji Danci, ki so nadigrali Tunizijo s 36:22, pa tudi Norvežani, ki so bili s 40:21 boljši od Savdske Arabije.