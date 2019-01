Združenje občin in kmetijsko ministrstvo o aktualnih temah

Ljubljana, 12. januarja - Predstavniki Združenja občin Slovenije ter ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so na petkovem srečanju govorili o odprtih zadevah s področja kmetijstva in gozdarstva. Med drugim so govorili o izvajanju lokalnega razvoja, sprejemanju prostorskih načrtov, financiranju, zaraščanju zemljišč, vzdrževanju gozdnih cest in varstvu narave.