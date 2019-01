Izvedenih več ukrepov za krepitev integritete in transparentnosti

Ljubljana, 13. januarja - Vlada je na zadnji seji sprejela drugo vmesno poročilo o izvajanju ukrepov za krepitev integritete in transparentnosti med letoma 2017 in 2019. V njem ugotavlja, da je bilo izvedenih več ukrepov, med drugim je zakon, ki ureja statusna vprašanja sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev, okrepil odgovorno delo in integriteto zaposlenih v pravosodju.