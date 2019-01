Trije mrtvi v trku kanadskega avtobusa v nadstrešnico

Ottawa, 12. januarja - Tri osebe so umrle in še 23 je bilo poškodovanih, ko je dvonadstropni avtobus v Ottawi v petek popoldne zadel v nadstrešek avtobusnega postajališča. Po besedah župana Jima Watsona so smrtne poškodbe utrpeli dva potnika na avtobusu in eden od čakajočih na postajališču.