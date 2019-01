Sandgren v Aucklandu osvojil svoj prvi ATP turnir

Auckland, 12. januarja - Američan Tennys Sandgren je v finalu teniškega turnirja v Aucklandu z nagradnim skladom 527.880 dolarjev s 6:4 in 6:2 premagal Britanca Camerona Norriea in osvojil svoj prvi turnir ATP. Sedemindvajsetletniku je to uspelo po vsega 79 minutah in je potem sprva ostal brez besed. Šele drugič je igral v finalu ATP, lani v Houstnu je izgubil.