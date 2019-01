Newyorške borze po petih zaporednih dneh rasti z blagim padcem

New York, 11. januarja - Tečaji na newyorških borzah so po petih zaporednih trgovalnih dneh v zelenem zadnji dan v tednu zaključile z blagim padcem. Vlagatelji, ki so v zadnjih dneh pridobili nazaj nekaj izgubljenega optimizma, zdaj pričakujejo začetek sezone objav poslovnih rezultatov za zadnje lansko četrtletje. Po devetih dneh rasti cen se je danes pocenila tudi nafta.