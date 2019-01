Hrvati zanesljivo, Srbi in Rusi neodločeno, Francozi s težavami

Berlin, 11. januarja - Rokometaši na svetovnem prvenstvu v Nemčiji in na Danskem so po četrtkovem uvodu z dvema tekmama danes odigrali še deset tekem prvega kroga. Večjih presenečenj ni bilo, branilci naslova Francozi so sicer s težavami ugnali Brazilijo, Hrvati so premagali Islandce, Srbi in Rusi so se razšli z neodločenim izidom.