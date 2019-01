Hrvaška bo odpoklicala svojega veleposlanika v BiH

Zagreb, 11. januarja - Hrvaško zunanje ministrstvo je danes potrdilo, da so sprožili postopek za odpoklic hrvaškega veleposlanika v Sarajevu Ivana Del Vechia, ki so ga v četrtek pozvali na posvet v Zagreb. Hrvaškem diplomatu očitajo obisk v Banjaluki med praznovanjem dneva Republike srbske, ki so ga pripravili v sredo v tej srbski entiteti BiH.