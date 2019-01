Zaposleni na ministrstvu za infrastrukturo na prvem delovnem srečanju

Brdo pri Kranju, 11. januarja - Vsi zaposleni na ministrstvu za infrastrukturo so se danes zbrali na delovnem srečanju na Brdu pri Kranju. Ministrica Alenka Bratušek je predstavila letošnje prioritete in cilje za preostanek mandata, sledile so predstavitve glavnih aktivnosti direktoratov, sektorjev in organov v sestavi ministrstva.