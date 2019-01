Ministrstvo obsoja izkoriščanje študentov in pričakuje ukrepanje

Ljubljana, 11. januarja - Ravnanje fakultete za arhitekturo, na katerega so opozorili študenti ter študentska sveta Univerze v Ljubljani in fakultete, je po mnenju ministrstva za izobraževanje neetično in nesprejemljivo. Vsakršne oblike izkoriščanja študentov ali "akademskega suženjstva" odločno obsojajo, od vodstva univerze pričakujejo, da se bo opredelilo in ukrepalo.