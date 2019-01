Litovski zunanji minister skeptičen do evropske vojske

Vilnius, 11. januarja - Litovski zunanji minister Linas Linkevicius je danes izrazil dvom v smiselnost vzpostavljanja skupne vojske članic Evropske unije. "Pogovori o evropski vojski nimajo nekega smisla, ne le, ker nihče ne ve, kaj naj bi to bilo, ampak tudi zato, ker to brez potrebe povzroča nezadovoljstvo in nezaupanje na drugi strani Atlantika," je dejal.