Nova telovadnica v Stražišču dobila uporabno dovoljenje

Kranj, 12. januarja - Nova telovadnica pri Osnovni šoli Stražišče, ki je bila lani zgrajena v javno-zasebnem partnerstvu, je dobila uporabno dovoljenje in učenci jo bodo lahko v ponedeljek že začeli uporabljati. Pridobitev, ki je bila vredna dva milijona evrov, so v šoli, ki je med največjimi v državi, čakali kar 20 let.