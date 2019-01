Ljubljanska borza: SBI TOP navzdol

Ljubljana, 11. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi je trgovalni teden zaključil z 0,26-odstotnim padcem. Vlagatelji so največ povpraševali po delnicah NLB, Krke in Zavarovalnice Triglav. Najbolj pocenile so se delnice Cinkarne Celje, kar nekaj delnicam pa se tečaj ni spremenil. Skupni promet je dosegel 474.900 evrov.