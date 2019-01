Japonski literarni zvezdnik Haruki Murakami praznuje 70 let

Tokio, 12. januarja - Japonski literarni zvezdnik Haruki Murakami danes praznuje 70 let. Murakami slovi po tem, da so se ob izidih njegovih del pred knjigarnami vile množice navdušenih bralcev, večkrat pa je bil omenjen kot kandidat za Nobelovo nagrado, tudi alternativno. Piše lirično in nadrealistično prozo, v kateri pogosto opisuje junake na obrobju japonske družbe.