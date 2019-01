Nemčija in Grčija za skupno evropsko migracijsko politiko

Atene, 11. januarja - Nemška kanclerka Angela Merkel in grški predsednik Prokopis Pavlopulos sta se med današnjim srečanjem v Atenah zavzela, da Evropska unija migracijsko problematiko rešuje skupaj in solidarno. Merklova je kasneje dejala še, da se bo do konca zavzemala za urejen izstop Velike Britanije iz EU, a se je treba pripraviti tudi na neurejen brexit.