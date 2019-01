Nekdanji član AfD z novo "bolj domoljubno" stranko

Berlin, 11. januarja - Eden vidnejših politikov nemške skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) Andre Poggenburg je zapustil to stranko in ustanovil novo, po njegovih besedah bolj domoljubno stranko Aufbruch deutscher Patrioten - Mitteldeutschland (Vstanite nemški domoljubi - Srednja Nemčija). V AfD so ustanovitev nove stranke označili za nepomembno.