Ob avtocesti v Arji vasi do poletja štirizvezdični hotel

Arja vas, 13. januarja - Žalski podjetnik Enes Draganović bo ob avtocesti Koper-Maribor v Arji vasi do poletja odprl nov štirizvezdični hotel A. Hotel bo imel 48 sob, v njem bodo tudi restavracija, konferenčna soba, wellness center in fitnes, je za STA povedal vodja hotela Zoran Podkoritnik in dodal, da bo vrednost naložbe znana čez približno mesec dni.