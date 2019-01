2TDK zavrnil zahtevek za revizijo razpisa za izdelavo projektne dokumentacije

Ljubljana, 11. januarja - Družba 2TDK je zavrnila zahtevek podjetja Geoportal za revizijo zoper objavo in dokumentacijo razpisa za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo drugega tira med Divačo in Koprom, so za STA pojasnili v družbi. Postopek se zdaj seli na državno revizijsko komisijo, ki mora sprejeti končno odločitev.