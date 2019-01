Štirje kandidati za generalnega sekretarja Sveta Evrope

Zagreb, 11. januarja - Za položaj generalnega sekretarja Sveta Evrope se potegujejo štirje kandidati, je sporočil predsedujoči odboru ministrov te panevropske organizacije. To so hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić, belgijski zunanji minister Didier Reynders, bivši litovski zunanji minister Andrius Kubilius in bivša grška zunanja ministrica Dora Bakojanis.