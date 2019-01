Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 11. januarja - Evropske borze so nov trgovalni dan začele z rastjo indeksov. Za dobro voljo na finančnih trgih je po poročanju tujih agencije poskrbela ameriška centralna banka Federal Reserve, ki je nakazala, da utegne upočasniti dvigovanje obrestnih mer. Prav tako so vlagatelji optimistični, da bodo ZDA in Kitajska sčasoma dosegli trgovinski dogovor.