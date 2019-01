Svetina tudi v SAB in DeSUS z nekoliko več podpore kot Svetlič

Ljubljana, 11. januarja - Tudi po današnjih pogovorih predsednika republike Boruta Pahorja z vodji poslanskih skupin DeSUS, SAB ter italijanske in madžarske narodne skupnosti glede imenovanja varuha človekovih pravic kaže, da imata med kandidati največ možnosti Rok Svetlič in Peter Svetina. Slednji je sicer v prednosti in je poslance s svojim delom bolj prepričal.