Celjska občina opravila analizo pitne vode iz studencev

Celje, 11. januarja - Celjska občina je lani zaradi skrbi za zdravje občanov naročila analize, s katerimi so preverili kakovost vode v treh studencih na celjskem območju. V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, ki je opravil laboratorijske analize vode, svetujejo, naj se voda iz studencev pred pitjem preventivno prekuha, so sporočili s celjske občine.