Na festivalu Sundance tudi filma o Michaelu Jacksonu in Steveu Bannonu

Los Angeles, 12. januarja - Na filmskem festivalu Sundance, ki bo v Park Cityju v ameriški zvezni državi Utah potekal med 24. januarjem in 3. februarjem, bodo prikazali tudi dva dokumentarca, ki bosta zagotovo požela veliko pozornosti. To sta Leaving Neverland, film o Michaelu Jacksonu in The Brink, film o Steveu Bannonu.