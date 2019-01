V Bukarešti danes v spravljivih tonih, a senca korupcije ostaja

Bukarešta, 11. januarja - Po nizu ostrih besednih puščic med Bukarešto in Brusljem v minulih tednih v povezavi z očitki državi zaradi nazadovanja v boju proti korupciji in notranjepolitičnih bojev so v romunski prestolnici danes ob srečanju Evropske komisije in romunskih oblasti prevladovali spravljivi toni. A senca korupcije ostaja.