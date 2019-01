Prevzemniki Celjskega sejma lastniški delež povečali nad 60 odstotkov

Celje, 11. januarja - Prevzemno ponudbo celjskega Max-Renta za odkup delnic Celjskega sejma je sprejelo osem akceptantov, ki so bili imetniki 12,41-odstotnega deleža Celjskega sejma. Max-Rent in ostali prevzemniki, s katerimi deluje usklajeno, so delež v družbi povečali na 60,71 odstotka.