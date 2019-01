Ob stoletnici bojev za severno mejo spomin na sodelujoče Žirovce

Žiri, 11. januarja - Občina Žiri bo danes odprla spominsko razstavo in odkrila spominsko ploščo v počastitev spomina na žirovski prispevek v bojih za slovensko severno mejo pred stotimi leti. Žirovci so se v letih 1918 in 1919 dejavno vključili v prvo slovensko vojsko v moderni zgodovini in sodelovali v bojih za slovensko severno mejo na Koroškem.